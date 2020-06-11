Бывшее руководство Казкосмоса и "Қазақстан Ғарыш Сапары" заподозрили в крупных хищениях

Антикоррупционная служба по Нур-Султану в ходе следствия по фактам хищения из бюджета средств, выделенных на реализацию проекта "Космическая система дистанционного зондирования Земли", обнаружила факты злоупотребления экс-президентом АО "Қазақстан Ғарыш Сапары" и зампредседателя Национального космического агентства должностными полномочиями. Такое сообщение распространила пресс-служба ведомства.

"Бывшее руководство "Қазақстан Ғарыш Сапары" подозревается в незаконном заключении 6 октября 2009 года контракта с французской компанией EADSAstrium на поставку двух спутников дистанционного зондирования Земли стоимостью 260 млн евро, без наличия финансово-экономического обоснования на указанную сумму", - цитирует его Sputnik Казахстан.

Помимо этого, еще один бывший президент "Қазақстан Ғарыш Сапары", а в дальнейшем замглавы одного из министерств, подозревается в необоснованном размещении временно свободных средств в сумме 1,6 млрд в АО "Банк Астаны". Деньги затем не были возвращены в связи с дефолтом банка.

Сотрудники Антикоррупционной службы провели обыски в жилых домах причастных должностных лиц и ответственных работников "Қазақстан Ғарыш Сапары" и Казкосмоса, в результате были изъяты важные для дела предметы и документы, а также тенге и инвалюта.

Расследование продолжается.