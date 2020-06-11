Европарламент осудил оккупацию Арменией территорий Азербайджана

Европарламент впервые опубликовал совместное заявление должностных лиц, в котором не только признается, но и осуждается оккупация Арменией территорий Азербайджана. С таким заявлением выступили докладчик ЕП по Азербайджану Желяна Зовко, докладчик ЕП по Армении Траян Бэсеску и сопредседатель Комитета по парламентскому сотрудничеству ЕП по Азербайджану, Грузии и Армении Марина Кальюранд.

«Строительство третьей автомагистрали между Арменией и Нагорным Карабахом, о котором было объявлено в прошлом году, должно скоро начаться. Новая дорожная инфраструктура соединит Капан в Армении и Гадрут в Нагорном Карабахе. Она пройдет через Губадлинский и Джебраильский районы, которые также находятся под оккупацией», - прежде всего сообщается в документе.

«В принципе, в рамках «Восточного партнерства» мы поддерживаем проекты, укрепляющие региональное сотрудничество, взаимодействие и связи между людьми. Тем не менее, решение построить эту автомагистраль было принято без согласия официальных властей Азербайджана и в нарушение международного права. Вдобавок, оно могло бы символически закрепить незаконную оккупацию Нагорного Карабаха и прилежащих районов», - подчеркивается в заявлении европарламентариев.

«Мы всячески осуждаем эту инициативу, так как она не помогает созданию условий, способствующих установлению доверия, мира и согласия. Мы еще раз подтверждаем нашу твердую поддержку усилий сопредседателей Минской группы ОБСЕ и их Основных принципов, принятых в 2009 году», - заявили Зовко, Бэсеску и Кальюранд.

«Чтобы у посредников был шанс на успех, мы призываем власти Армении и Азербайджана искренне продемонстрировать свою приверженность переговорному процессу по вопросу мирного урегулирования конфликта в рамках международно признанных границ Азербайджана», - заключили должностные лица Европарламента.