5 событий, вошедших в историю 11 июня

В 1496 году Христофор Колумб завершил свое второе путешествие. В ходе путешествия был заложен город Санто-Доминго, проложен новый, более удобный морской путь в Вест-Индию, открыты острова: Малые Антильские, Виргинские, Ямайка, Пуэрто-Рико, Ямайка. Колумб был уверен, что достиг Азиатского материка, но то, что они считал Азией было Кубой.

В 1770 году корабль Джеймса Кука получил пробоину, напоровшись на мель - так был открыт Большой Барьерный риф. После починки корабля путешествие было продолжено, двигаться приходилось между берегом Австралии и рифом. Так Кук сделал еще одно открытие, установив, что Новая Гвинея не является часть Австралии и между ними есть пролив.

Большой Барьерный риф - крупнейший в мире коралловый риф. Его площадь больше площади Великобритании.

В 1842 году поступил в продажу первый том поэмы "Мертвые души" Николая Гоголя.

Работу над поэмой Гоголь начала в 1835 году, предполагалось два тома. В 1842 году писатель сам оформил обложку романа, на которой написал "Похождения Чичикова, или Мертвые души". Над вторым томом «Мертвых душ", где писатель хотел показать нравственное перерождение Чичикова, он начал работать в 1840 году, а спустя пять лет сжег второй том.

В 1858 году был освящен крупнейший православный храм Санкт-Петербурга - Исаакиевский собор.

Торжественное освящение произошло 30 мая (11 июня) во имя преподобного Исаакия Далматского, которого Петр I очень почитал. Освящение совершил митрополит Новгородский, Санкт-Петербургский, Эстляндский и Финляндский Григорий. На церемонии присутствовал император Александра II с семьей.

С 1928 и по сей день Исаакиевский собор является музеем и одной из главных достопримечательностей Петербурга.

В 1996 году в московском метрополитене случился теракт. В поезде, который следовал на станцию "Тульская" взорвалось самодельное взрывное устройство фугасного типа мощностью 500-800 г в тротиловом эквиваленте. Состав потерял управление, в вагонах вылетели стекла, погибли четверо, 16 человек пострадали. Пассажиры, которых было около 250, эвакуировали по тоннелю.

Теракт случился за пять дней до президентских выборов. Подозреваемых в совершении теракта задержали спустя полгода.