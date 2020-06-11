ФК "Ростов" может купить игроков из Италии, Ганы и Японии

Донской футбольный клуб "Ростов" может приобрести полузащитника итальянской "Болоньи" и сборной Ганы 24-летнего Годфреда Донса, - сообщает со ссылкой на собственные источники сетевое издание "Чемпионат".

Сделка будет рассматриваться, если команду покинет Матиас Норманн.

У Годфреда Донсы нынешний контракт с "Болоньей" закончится лишь через два года. Его трансферная стоимость оценивается в 2,4 млн евро, - сообщает sports.ru.

Также руководство "Ростова" планирует приобрести защитника сборной Японии 26-летнего Кенто Хасимото, контракт которого заканчивается в январе 2021 года. Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 1,2 млн евро.

Напомним, по итогам 22 сыгранных туров из 30-ти "Ростов" находится на четвертом месте таблицы и автоматически попадает в Лигу Европы. Ближайший матч "желто-синих" с "Сочи" назначен на 19 июня.