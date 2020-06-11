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Центр по контролю заболеваний: вакцинация от COVID-19 в Грузии будет добровольной

Центр по контролю заболеваний: вакцинация от COVID-19 в Грузии будет добровольной

Замглавы Национального центра по контролю заболеваний Паата Имнадзе заявил, что вакцинация от коронавируса COVID-19 в Грузии не будет обязательной и делать ее смогут только желающие.

"Уже многие нервничают, что с помощью этой вакцины их будут чипировать", - напомнил он. "Насильно никто никому прививки делать не будет", - заверил Имнадзе. "Дай Бог, чтобы ее хватило для тех, кто очень захочет сделать", - цитирует его Спутник - Грузия.

Страны, которые изобретут вакцину, прежде всего начнут прививать своих граждан, а затем уже отправят ее на мировой рынок, отметил замглавы Национального центра по контролю заболеваний. Также он выразил надежду, что вакцина появится ко второй волне коронавируса, которую ожидают осенью.

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