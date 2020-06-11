Baku City Circuit: Гран-при Азербайджана "Формулы-1" не отменено

В Baku City Circuit прокомментировали сообщения в зарубежной прессе о якобы отмене Гран-при Азербайджана "Формулы-1" в текущем году.

В компании пояснили, что сейчас нет никакой официальной информации об отмене мероприятия в 2020 году: оно остается в календаре "Формулы-1" в статусе перенесенного.

Baku City Circuit и руководство "Формулы-1" продолжают обсуждения.

Напомним, гонка Гран-при Азербайджана "Формулы-1" должна была пройти в Баку 5-7 июня, ее перенесли в связи с пандемией COVID-19.