Нетрезвая женщина-водитель убила в ДТП под Волгоградом своего ребенка

Автомобиль "ВАЗ-2114", которым управляла 29-летняя женщина, перевернулся на проселочной дороге в городе Михайловка Волгоградской области, в результате погиб двухлетний ребенок, - сообщает пресс-служба регионального главка МВД.

"Ребенок находился без детского удерживающего устройства на руках у 17-летней пассажирки, которая сидела на переднем пассажирском кресле", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс-Юг".

Девочка-подросток также получила различные травмы.

Проведенное освидетельствование показало, что женщина-водитель пребывала в состоянии алкогольного опьянения.

Расследованием факта ДТП занимается следственный комитет, - добавили в МВД региона.