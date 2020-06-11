Нетрезвая женщина-водитель убила в ДТП под Волгоградом своего ребенка
Автомобиль "ВАЗ-2114", которым управляла 29-летняя женщина, перевернулся на проселочной дороге в городе Михайловка Волгоградской области, в результате погиб двухлетний ребенок, - сообщает пресс-служба регионального главка МВД.
"Ребенок находился без детского удерживающего устройства на руках у 17-летней пассажирки, которая сидела на переднем пассажирском кресле", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс-Юг".
Девочка-подросток также получила различные травмы.
Проведенное освидетельствование показало, что женщина-водитель пребывала в состоянии алкогольного опьянения.
Расследованием факта ДТП занимается следственный комитет, - добавили в МВД региона.
Вестник Кавказа
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