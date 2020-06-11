Защитные костюмы, маски и перчатки получили североосетинские медики в рамках акции "Спасибо врачам"

Медики Северной Осетии получили 700 защитных костюмов, а также по 6 тыс медицинских масок и перчаток в рамках акции "Спасибо врачам", организованной партией "Единая Россия" во Владикавказе. Об этом рассказали в пресс-службе ее регионального отделения.

Средствами защиты будут пользоваться сотрудники скорой помощи, уточняет ТАСС.

Заместитель главврача по филиалу станции скорой медицинской помощи Республиканской клинической больницы скорой помощи Алана Калоева выразила благодарность за помощь, пояснив, что почти на все вызовы бригады выезжают в специальной экипировке, в связи с чем расход средств защиты очень большой.

"В целом тенденция заболеваемости COVID-19 идет на спад, наши бригады даже успевают отдохнуть. В вечерние и ночные часы количество вызовов значительно меньше", - добавила она.