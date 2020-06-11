В 15 регионах РФ задержали подпольных оружейников

ФСБ России пресекла в 15 регионах страны деятельность подпольных оружейников. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Уточняется, что сотрудники ФСБ провели совместные с МВД операции, по итогам которых было выявлено 9 подпольных оружейных мастерских, изъято 166 единиц огнестрельного оружия.

"Пресечена преступная деятельность 28 жителей Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Республики Бурятия, Алтайского, Краснодарского, Пермского и Хабаровского краев, Владимирской, Калининградской, Калужской, Тверской, Ульяновской областей и Еврейской автономной области, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия и изготовлению боеприпасов", - приводит ТАСС сообщение ЦОС ФСБ.