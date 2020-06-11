Адыгейские энергетики раскрыли серию краж энергооборудования

Энергетики Адыгейского филиала "Россети Кубань" (ПАО "Кубаньэнерго") совместно с правоохранителями раскрыли серию краж энергооборудования, которые были совершены в начале текущего года в пригороде Майкопа, Гиагинском и Кошехабльском районах Республики Адыгея, - сообщили в пресс-службе компании.

Правонарушитель, совершивший пять краж на сумму более 700 тыс рублей, уже дает признательные показания. Им оказался ранее судимый житель Адыгеи, - передает "АиФ-Юг".

В течение апреля–мая 2020 года злоумышленник совершал кражи проводов воздушных линий электропередачи и оборудования трансформаторных пунктов – его не остановило даже нахождение энергообъектов под напряжением. По счастливой случайности от противоправных действий злоумышленника никто не пострадал - оборудование являлось резервным.

Большую часть украденного оборудования удалось обнаружить в пунктах приема металлолома и изъять, а правонарушитель понесет заслуженное наказание за приведение в негодность объектов жизнеобеспечения – ему грозит лишение свободы на срок до десяти лет.