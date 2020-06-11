В России начнут блокировать сомнительные переводы без ответа клиентов?

Российские банки предложили ЦБ РФ блокировать денежные переводы с признаками совершенных без согласия клиента, если кредитная организация не смогла с ним связаться.

Согласно действующему закону, банки должны возобновлять операции, которые попали под признаки совершенных без согласия клиента, если он не вышел на связь в течение двух рабочий дней.

"Исходя из практики, это нецелесообразно", - отмечается в обосновании предложения, автором которого стал "Тинькофф банк". В документе поясняется, что "за два рабочих дня клиенты могут не успеть понять, что стали жертвой мошенничества". "Предлагаем либо исключить эту норму, либо отказывать в проведении операции, если клиент не вышел с нами на связь", - цитирует документ РИА Новости.

В ответ на эти предложения участников платежного рынка ЦБ рекомендовал ассоциации "Финтех", в которую входят крупнейшие банки России, подготовить дополнительную аргументацию для исключения действующей нормы.