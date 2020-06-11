В Москве от коронавируса излечились еще 2236 пациентов

В Москве еще 2236 пациентов вылечились от коронавируса, всего за время пандемии от болезни излечились 115 769 человек, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели ещё 2236 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 115769 человек", - отметила она.

Ракова также подчеркнула, что горожане, которые выздоровели от коронавируса, могут стать донорами плазмы. Также они могут стать социальными волонтерами и помогать тем, кто лечится от инфекции на дому, передает РИА Новости.