Британские диетологи рассказали, как похудеть за 14 дней
Специалисты центра Cambridge Weight Plan (Великобритания) рассказали, как избавиться от лишнего веса за две недели. Об этом пишет The Mirror.
Прежде всего диетологи советуют воздержаться от доставленных из ресторанов блюд и полуфабрикатов в пользу домашней еды, отдавая предпочтение средиземноморской диете.
Необходимо употреблять много нежирной белковой пищи: курицу, рыбу, яйца, фасоль и чечевицу. Во время готовки следует выбирать оливковое масло. Лучше включить в рацион много фруктов и овощей, кроме картофеля, а также сложные углеводы, например, цельнозерновой хлеб.
Авторы методики обещают, что эти продукты наполнят человека энергией и притупят ощущение голода, фрукты и овощи помогут предотвратить обезвоживание.
Желающим похудеть надо пить больше воды, чая, травяных отваров и кофе. Запрещены алкоголь и быстрые углеводы, например, печенье и сладости.
Тем не менее, диетологи предупредили, что резкое изменение пищевых привычек может вызвать стресс, поэтому минимум десять минут в день нужно посвящать любимому расслабляющему занятию - медитации, принятию ванны либо чтению книги.
Вестник Кавказа
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