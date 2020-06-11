Глава ФРС: нынешний кризис фундаментально отличается от Великой депрессии

Председатель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл не считает корректным сравнивать нынешнюю ситуацию в экономике Соединенных Штатов с временами Великой депрессии.

Великая депрессия - не та модель, которую можно использовать для описания нынешнего кризиса, заявил он, указав, что есть "масса фундаментальных отличий". "Во-первых, реакция правительства была очень быстрой и решительной", - отметил глава ФРС. Кроме того, причины нынешней ситуации совершенно иные, обратил внимание он. Наконец, ситуация в экономике была благоприятной - "самый низкий за полвека уровень безработицы и самый продолжительный в истории период экономического роста", заявил Пауэлл.

"Таким образом, ситуация отличается от того, что было во времена Великой депрессии", - цитирует его ТАСС.

Вместе с тем, говоря о ситуации в американской экономике в период пандемии коронавируса, глава ФРС признал, что "это был сильнейший шок". "Предстоит еще многое сделать для того, чтобы ситуация на рынке труда изменилась", - подчеркнул он.