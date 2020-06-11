В утреннем лобовом ДТП в Новороссийске погиб молодой парень

В Новороссийске сегодня утром произошла авария, в которой погиб человек

Происшествие случилось на улице Катанова. Лобовое столкновение произошло между грузовой машиной и легковушкой ВАЗ.

"В ДТП погиб водитель отечественной машины, спасатели извлекли его из деформированного салона при помощи гидравлического инструмента. Пассажира этого же автомобиля в тяжелом состоянии увезла скорая помощь", - рассказал в своем аккаунте в Instagram начальник МБУ ПАСС "Служба спасения" Новороссийска Алексей Одеров.