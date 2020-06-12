Как власти планируют заработать на народе, зачем экс-главе Минфина сделали "непристойное предложение", кто привез в Волгоград 16 тонн "левых" сигарет - Анализ армянских СМИ за 6 – 12 июня. Экономика

В начале июня прошло первое заседание совета партии "Родина" во главе с председателем партии Артуром Ванецяном, на котором обсуждались вопросы, связанные с общественно-политической повесткой, формированием территориальных структур партии и организацией их работы. Также партия потребовала отозвать позорный законопроект об увеличении налоговой нагрузки на граждан Армении, - пишут армянские СМИ.

У правительства потребовали отозвать грабительский законопроект

Совет партии "Родина" принял заявление, в котором осуждает очередное непродуманное действие правительства и требует отозвать позорный законопроект об увеличении налогового бремени для граждан Армении, - говорится в заявлении политической силы, читаем на страницах интернет-издания Aysor.am. "В условиях глубокого кризиса правительство Армении выступило с инициативой о внесении изменений в Налоговый кодекс, согласно которым предлагается изменить принцип расчета налога на имущество, приблизив его к рыночной и кадастровой стоимости недвижимости. В результате законодательных изменений доходы органов местного самоуправления увеличатся более чем в четыре раза, что фактически означает значительное увеличение финансового бремени граждан.

В настоящее время, когда в результате пандемии коронавируса и вследствие бездарных действий правительства Никола Пашиняна государство оказалось в состоянии здравоохранительного, экономического и социального кризиса, когда фактически сокращаются десятки тысяч рабочих мест, доходы и сбережения граждан, отсутствует уверенность в завтрашнем дне, партия "Родина" считает несвоевременным и недопустимым подобный стиль деятельности и требует от правительства воздержаться от внесения вышеуказанных изменений в Налоговый кодекс, а также от политики дальнейшего ухудшения финансового и социального положения наших граждан. Указанные изменения негативно отразятся не только на наших граждан, но и снизят привлекательность Армении для потенциальных репатриантов и иностранных инвесторов, приведут к еще более глубокому коллапсу рынка недвижимости", - говорится в распространенном заявлении, пишет издание.

Экс-главе Минфина предложили коммерческую сделку

Стали известны новые подробности о процессах, происходящих вокруг находящегося под арестом бывшего министра финансов Гагика Хачатряна, пишет со ссылкой на свои источники газета "Жоховурд".

По сведениям издания, правоохранительная структура стоит перед серьезными проблемами. Дело в том, что в расследуемом в Службе национальной безопасности (СНБ) Армении уголовном деле говорится, что Гагик Хачатрян причинил государству вред на 7,5 млрд драмов (более $15,5 млн). Примечательно, что в эти дни представители правоохранительной системы сказали бывшему министру финансов, что он должен вернуть всю эту сумму в бюджет, по сути, предлагая сделку – верни деньги и избавься от уголовного преследования. "Мы узнали о том, что в ответ на предложенную сделку Гагик Хачатрян сообщил, что может вернуть только 3,5 млрд, а не 7,5 млрд драмов, но в правоохранительной структуре не согласились и сказали: должен вернуть всю сумму. Однако Хачатрян отказался, заявив, что в таком случае ничего не вернет: пусть докажут его вину, обоснуют то, что он якобы причинил государству вред на 7,5 млрд. Интересно, как закончится сражение между Хачатряном с СНБ?", - задается вопросом автор публикации.

Провальная табачная контрабанда

Российские пограничники задержали в Воронеже самолет с 16 тоннами нелегальных сигарет. Огромную партию контрафактного табака обнаружили на борту грузового самолета, прибывшего в Воронеж из Еревана, - пишут "Вести". "Судя по этикеткам, все сигареты были произведены в Армении. Акцизных марок и специальной маркировки, обязательной для табачной продукции, на товаре не оказалось. Кстати, это уже второй крупный груз контрактного табака из Армении за последний месяц. В конце апреля такие же сигареты изъяли пограничники Краснодара. В самой же Армении из-за контрафактной торговли разгорелся целый скандал. Зять бывшего президента страны Микаел Минасян обвинил в организации этого незаконного бизнеса нынешнего премьер-министра Никола Пашиняна. А тот, в свою очередь, пригрозил оппоненту силовиками.

Между тем, по словам Минасяна, воронежский эпизод – лишь один из многих. А переправка табака в Россию продолжается на протяжении двух лет. Отпускную цену всех изъятых сигарет в Воронеже эксперты оценили в 70 млн рублей", - отмечает издание. В продолжение темы в газете "Иратес" читаем: дело о контрабандных сигаретах находится в центре внимания правоохранителей России. "Проблемы вследствие эпидемии коронавируса и информация о замешанности в коррупционные сделки привели к полному хаосу вокруг Никола Пашиняна. Если в Армении факты контрабанды остались за кулисами, поскольку их попытались замять как можно раньше, то аналогичное сложно сказать о России, где были конфискованы самолеты с контрабандными сигаретами.

Достоверные источники службы безопасности РФ сообщают примечательные сведения об этом. Дело о контрабандных сигаретах находится в центре внимания правоохранителей России и проводится глубокое и всеобъемлющее расследование. Согласно тому же источнику, кроме Никола Пашиняна в этом деле замешаны еще 17 лиц. В ответ на замечание издания, если расследуют и знают подробности, почему не говорят об этом, сказали: "Всему свое время, дети рождаются через 9 месяцев. Для России Армения – это не Никол Пашинян, а государство-партнер, а также страна-член ОДКБ, что создает определенные табу. Если Пашинян не осознал, какой шаг он делает в отношении ОДКБ и в какую ситуацию ставит Россию, то это его проблема". На вопрос, правда ли, что из Армении командировали человека, чтобы сокрыть дело контрабандных сигарет, наш источник подтвердил эту информацию, добавив, что "поехал, но ничего не смог сделать", - пишет издание.

Армянские авиакомпании должны забыть о полетах в Европу

Страсти вокруг Комитета гражданской авиации (КГА) Армении не утихают. По различным подсчетам специалистов, чтобы выйти из "черного списка" безопасности полетов ЕС, Армении потребуется как минимум два с половиной года, - пишет газета "Жоховурд". "Согласно опубликованному списку, Европейская комиссия включила в "черный список" ЕС все зарегистрированные в Армении семь авиакомпаний, лишив их возможности летать в Европу. Эти авиакомпании, согласно Европейской комиссии, не соответствуют международным стандартам воздушной безопасности. Премьер-министр Никол Пашинян обсудил создавшуюся в сфере гражданской авиации ситуацию с ответственными лицами, отметив, что КГА должен в краткие сроки разработать дорожную карту необходимых мер и график до ноября 2022 года.

Более того, в прокуратуре Армении есть два уголовных дела в отношении должностных лиц КГА. По одному делу, некоторые должностные лица комитета использовали свое служебное положение против интересов ведомства, причинив государству особо крупный размер ущерба, а другое уголовное дело касается подлога документов в период 2016-2019гг., однако по этой части пока новостей нет. Ясно одно, что в ближайшие два с половиной года армянские авиакомпании должны забыть о полетах в Европу", - пишет издание. Очевидно, что запрет на полеты армянских авиакомпаний в Европу нанес вред авторитету Армении, заявила депутат фракции "Светлая Армения" Мане Тандилян, - пишет интернет-издание Aysor.am."У нас есть проблема. Фактически ЕС не доверяет выданным Арменией лицензиям. Это дает повод для серьезной обеспокоенности, нужно понять, как мы провалили это. Считаю, что глава КГА Татевик Ревазян должна подумать об отставке, понять, насколько ее заявления соответствуют примененным в отношении Армении санкциям", - сказала Мане Тандилян.

В то же время в Сеть просочились сведения о том, что Армения намерена создать местную авиакомпанию, - об этом заявил министр территориального управления и инфраструктуры республики Сурен Папикян. "За 1,5 – 2 года будут устранены препятствия, в частности, Комитет гражданской авиации уже готовит план по преодолению запрета на полеты в Европу", - отметил Папикян. Напомним, в списке безопасности ЕС оказались Aircompany Armenia, Armenia Airways, Armenian Helicopters, Atlantis Armenian Airlines, Atlantis European Airways, Mars Avia и Skyball.

ЕГУ переживает самый большой кризис в истории

Вокруг ЕГУ происходят крайне сомнительные и очень опасные события, - пишет газета "Паст". Как эксперты в области образования, так и многочисленные преподаватели вуза периодически отмечают, что Ереванский государственный университет находится в беспрецедентно глубоком кризисе за всю свою историю существования, основными ответственными которого являются премьер-министр Никол Пашинян и министр образования, науки, культуры и спорта. "После смены власти последним удалось путем угроз отстранить от должности ректора Арама Симоняна, после чего и.о. ректора был назначен проработавший с Симоняном больше 10 лет, но как говорят в университете, "кинувший" его Гегам Геворкян. После назначения и.о. ректора он попытался избавиться от нежелательных для властей кадров и вступил в конфликт с руководителями профсоюза и студенческого центра ЕГУ. И не только", - пишет газета.

Армения испытывает большой дефицит дезинфекторов

Пока комендатура и все правительство заняты принуждением населения к ношению масок, из поля внимания выпал один важный вопрос – процесс дезинфекции. Какие мероприятия предпринимаются в республике в этом направлении? Как выясняется, в начале эпидемии некоторые общины предпринимали интенсивные меры, однако уже длительное время не занимаются этим – по двум причинам, - читаем в газете "Грапарак". "Во-первых, за счет ограниченных средств им удается обеспечить только потребность в масках, из бюджетов общин каждый день тратятся огромные средства на их приобретение. И, во-вторых, не могут приобрести дезинфицирующие средства: в данный момент в республике отмечается большой дефицит хлора и других средств. То, что имелось, уже использовано, а новую партию не могут закупить или получить", - отмечает издание.