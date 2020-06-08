Американские ученые нашли лекарство от тяжелой формы коронавируса

Американские исследователи нашли препарат, способный помочь пациентам с тяжелой формой коронавируса. Речь идет о соединении акалабрутиниб, ранее применявшемся против злокачественных заболеваний крови, говорится в статье в журнале Science Immunology.

Испытания с участием 19 тяжело больных пациентов, восемь из которых находились на аппаратах ИВЛ, показали, что акалабрутиниб блокирует белок тирозинкиназу Брутона (ВТК), сокращая риск респираторного дистресса и уменьшая сверхактивный иммунный ответ, пишет "Лента.ru".

Тем не менее, полученный эффект необходимо проверить в рандомизированных контролируемых клинических исследованиях, с помощью которых можно будет определить безопасную дозу.

ВТК требуется для нормальной работы иммунитета и макрофагов, выделяющих провоспалительные сигнальные молекулы цитокины. Цитокины работают как посредники, помогая регулировать защитные реакции организма при заражения. В тяжелой форме COVID-19 может наблюдаться избыточный выброс цитокинов, нарушающий функции легких. Такое гипервоспалительное состояние называют цитокиновым штормом, пока не существует проверенных стратегий лечения этой стадии болезни.