Жару и грозы обещают сегодня в Москве

В Москве сегодня ожидается жаркая погода, рассказал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков.

"Сегодня мы ожидаем переменную облачность, во второй половине дня кратковременный дождь, гроза", - цитирует его РИА Новости.

По словам синоптика, воздух прогреется до 27-29 градусов выше ноля, по области будет 26-30 градусов.

Кроме того, в Москве будет дуть юго-восточный ветер со скоростью 3-8 м/с, при грозе он будет порывистым. Атмосферное давление достигнет 750 мм ртутного столба, превысив норму.