Рабочий разбился на стройке в Батуми

Рабочий погиб при строительстве многоэтажного дома в Батуми, об этом сообщают грузинские СМИ.

Трагедия произошла некоторое время назад на улице Шерифа Химшиашвили. По предварительным данным, 28-летний мужчина упал с высоты во время монолитных работ.

Из-за травм пострадавший скончался на месте ЧП до приезда "скорой", пишет "Новости-Грузия".

МВД Грузии ведет следствие по статье "Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ, что привело к гибели человека".