Рабочий разбился на стройке в Батуми
Рабочий погиб при строительстве многоэтажного дома в Батуми, об этом сообщают грузинские СМИ.
Трагедия произошла некоторое время назад на улице Шерифа Химшиашвили. По предварительным данным, 28-летний мужчина упал с высоты во время монолитных работ.
Из-за травм пострадавший скончался на месте ЧП до приезда "скорой", пишет "Новости-Грузия".
МВД Грузии ведет следствие по статье "Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ, что привело к гибели человека".
Вестник Кавказа
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