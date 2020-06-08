Фонд Кадырова предоставил продукты 500 семьям в Дагестане

Региональный общественный фонд им. Ахмата-Хаджи Кадырова предоставил продуктовую помощь малоимущим семьям из 11 сел Дагестана, оказавшихся в изоляции из-за пандемии коронавируса. Об этом на своей странице в "ВКонтакте" рассказал глава Чечни Рамзан Кадыров.

По его словам, при содействии Общественного совета "Аух" в общей сложности 500 малоимущих, остронуждающихся и многодетных семей из 11 сел Новолакского и Казбековского районов получили продовольственные наборы.

В них вошли продукты первой необходимости, а именно по 5 кг муки и сахара, 3 кг риса, 2 кг макарон и подсолнечное масло.