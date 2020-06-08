Аэропорт столицы Казахстана получил новый код

Аэропорт Нур-Султана с сегодняшнего дня во всех международных системах будет отображаться под кодом NQZ, такое сообщение распространил комитет гражданской авиации Мининдустрии и инфраструктурного развития Казахстана.

"Начиная с 8 июня 2020 года, Международному аэропорту Нурсултан Назарбаев присвоен новый код NQZ, который будет отображаться во всех системах бронирования, посадочных талонах, багажных бирках и информационных табло", - цитирует его "Интерфакс".

Ранее за воздушной гаванью был закреплен код TSE, соответствовавший старому названию города - Целиноград - существовавшему до 1992 года, когда город был переименован в Акмолу. В 1998 году населенный пункт получил название Астана, а в прошлом году - Нур-Султан.