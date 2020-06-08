Новак, Абдель-Азиз бин Салман и Баркиндо проведут пресс-конференцию по решению ОПЕК+

Глава Минэнерго РФ Александр Новак и его саудовский коллега принц Абдель-Азиз бин Салман сегодня проведут совместную пресс-конференцию по итогам субботнего заседания ОПЕК+. Такое сообщение распространила ОПЕК.

В пресс-конференции также будет участвовать генеральный секретарь организации Мохаммед Баркиндо, пишет ТАСС.

Видеоконференция стартует в 13:00 мск.

Напомним, в субботу 6 июня на встрече министров ОПЕК+ было принято решение продлить рекордный уровень сокращения добычи нефти еще на месяц - до конца июля.