Жесткий карантин продлили на две недели в Шымкенте
Карантин и ограничительные меры в казахстанском Шымкенте продлены до 22 июня, такое постановление издал главный государственный санитарный врач города Абдиманап Тулебаев.
Соответствующее решение принято из-за прироста заболеваемости коронавирусом - 3,7% в течении семи дней, уточняет Sputnik Казахстан.
Прежний срок карантина истекал сегодня.
Накануне к жесткому карантину было решено вернуться в Мангистауской области.
Вестник Кавказа
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