ЛУЧШЕДОМА » Новости

Жесткий карантин продлили на две недели в Шымкенте

Жесткий карантин продлили на две недели в Шымкенте

Карантин и ограничительные меры в казахстанском Шымкенте продлены до 22 июня, такое постановление издал главный государственный санитарный врач города Абдиманап Тулебаев.

Соответствующее решение принято из-за прироста заболеваемости коронавирусом - 3,7% в течении семи дней, уточняет Sputnik Казахстан.

Прежний срок карантина истекал сегодня.

Накануне к жесткому карантину было решено вернуться в Мангистауской области.

1400 просмотров







Видео

Новости



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!