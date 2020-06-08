Жесткий карантин продлили на две недели в Шымкенте

Карантин и ограничительные меры в казахстанском Шымкенте продлены до 22 июня, такое постановление издал главный государственный санитарный врач города Абдиманап Тулебаев.

Соответствующее решение принято из-за прироста заболеваемости коронавирусом - 3,7% в течении семи дней, уточняет Sputnik Казахстан.

Прежний срок карантина истекал сегодня.

Накануне к жесткому карантину было решено вернуться в Мангистауской области.