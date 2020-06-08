Каждый пятый россиянин отказался от отпуска из-за коронавируса

Пятая часть россиян решила отказаться от отпуска из-за пандемии COVID-19, такие результаты дал опрос, проведенный сервисом поиска работы и подбора персонала "Работа.ру".

По его данным 30% опрошенных отменили поездки за рубеж, четверть - по России.

"20% жителей России вовсе решили не уходить в отпуск в этом году из-за пандемии, а 12% перенесли все путешествия на осенне-зимний период", - цитирует исследование РИА Новости.

Выбравшие вариант "другое" россияне чаще всего сообщали, что их планы на отпуск были скорректированы в связи с падением доходов.

Всего коронавирус повлиял на отпускные планы у 62% респондентов, остальные 38% указали, что их планы на лето не изменились.