Диетолог развеяла миф о вреде хлеба

Приверженцы здорового образа жизни напрасно считают хлеб одним из наиболее вредных продуктов, об этом рассказала в интервью радио Sputnik врач-диетолог Ирина Лизун.

По ее словам, их пугает, с одной стороны, высокий гликемический индекс хлеба, с другой стороны, они полагают, что в нем практически отсутствуют полезные вещества.

Диетолог пояснила, что хлеб хлебу рознь, предпочтение лучше отдавать изделиям из цельнозерновой муки.

"Когда пойдете покупать хлеб, обратите внимание, что найти изделия, где цельнозерновая мука стоит на первом месте в составе, практически нереально. Даже там, где написано фитнес-хлеб или здоровый хлеб, там везде белая мука. Белая мука фактически пустая. В ней есть что-то, но большинство витаминов и микроэлементов из нее удалены, а крахмала много. Мое личное мнение состоит в том, что муки бояться не надо. Но выбирать, все же стоит цельнозерновую", - посоветовала она.

Лизун выразила мнение, что модные сейчас безглютеновые диеты вскоре утратят популярность. Врач указала, что глютен вреден лишь тем, кто страдает от его непереносимости, а в целом ничего страшного в нем нет.

Эксперт подчеркнула, что чем разнообразнее рацион человека, чем больше в нем представлено видов муки выпечки и в целом блюд, тем лучше для его организма.