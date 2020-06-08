Стрелявшего из окна мужчину задержали в результате спецоперации в Москве

Мужчина открыл огонь из окна дома на юго-западе Москвы накануне вечером, сообщается на сайте ГУ МВД по российской столице.

Инцидент произошел примерно в 22.00 на улице Строителей. В операции участвовали сотрудники полиции и бойцы Росгвардии.

Во время задержания стрелок оказал сопротивление и получил

ранение. От его рук, уточнили в МВД, получили ранения двое прохожих.

На сайте СУ СКР по Москве сообщается, что были открыты уголовные дела по ч. 3 ст. 30 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство) и ст. 213 УК РФ (хулиганство), вскоре после этого - по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов).

По данным РИА Новости, злоумышленник был пьян.