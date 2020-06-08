Более 7 млн жителей Земли заразились коронавирусом

Число случаев заражения коронавирусом превысило 7 млн по всему миру. Об этом говорят данные университета Джонса Хопкинса.

Первое место по числу заболевших с большим отрывом удерживает США: там инфицировано более 1 млн 941 тыс человек. Далее следует Бразилия с более чем 691 тыс случаев COVID-19. На третьем месте Россия - более 467 тыс заражений.

От болезни по всему миру скончались более 402 тыс человек. Первое место по числу летальных исходов у США (более 110 тыс смертей), на втором Великобритания (свыше 40 тыс погибших), замыкает первую тройку Бразилия (более 36 тыс).