Онищенко рассказал о побочных эффектах антисептиков

Антисептики для рук при систематическом использовании могут провоцировать аллергию и сильно сушить кожу, предупредил депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко.

Он напомнил в беседе с Ura.ru, что на руках живет своя микрофлора, выполняющая защитную функцию. От дезинфектантов, применяемых как средства неспецифической профилактики, гибнут не только вирусы и бактерии, но и она.

Депутат обратил внимание, что бактерии со временем начинают адаптироваться к санитайзерам.

По словам Онищенко, что отрасль дезинфицирующих средств развивается, так что создаются средства нового поколения.

"Мало купить дезинфицирующий раствор для рук, нужно внимательно изучить прилагаемую к нему инструкцию", - уточнил он.