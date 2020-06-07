Обзор прессы Кавказа 1 - 7 июня

В Карачаево-Черкесии завершаются работы по открытию пятого госпиталя для лечения пациентов, заразившихся коронавирусной инфекцией, сообщают местные газеты "День республики" и "Черкесск: вчера, сегодня, завтра". Госпиталь на 70 койко-мест будет развернут на базе Республиканской клинической больницы. Он располагается отдельно от основного здания больницы, предусмотрен специальный проезд в медучреждение, только для больных с Covid-19.

В госпитале подготовлены кислородные точки на 70 человек, резервуар для кислорода (8 тонн), будут установлены аппараты ИВЛ. Работать в госпитале будут сотрудники республиканской клинической больницы, медицинский персонал обеспечат необходимыми средствами индивидуальной защиты для работы в "красной зоне". Сейчас в Карачаево-Черкесии развернуто четыре госпиталя, рассчитанных на 630 мест. В целом ситуация в КЧР в связи с распространением COVID-19 оценивается как сложная, но контролируемая. По мнению специалистов, пандемия в регионе достигла пика. По состоянию на 7 июня число выявленных случаев заражения COVID-19 составило 1580. Из них 405 человек выздоровело, восемь – умерло.

Как отметил главный санитарный врач Сергей Бескакотов, наибольшее количество инфицированных проживает в Черкеске и в Усть-Джегутинском районе. В структуре заболевших – основной процент составляют семейные очаги. Решением главы региона Рашида Темрезова, технические и кадровые мощности Центра гигиены и эпидемиологии КЧР были усилены, лаборатория Центра перешла на круглосуточный режим работы. В Черкесскую городскую поликлинику передан второй мобильный комплекс для забора анализов и доставки биоматериалов для диагностики новой коронавирусной инфекции. Республика проводит до 1000 исследований на COVID-19 в сутки. На сегодняшний день проведено около 32 тыс. бесплатных исследований на COVID-19. По количеству проведённых тестов на 100 тыс. населения Карачаево-Черкесия находится в числе лидеров среди регионов СКФО.

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Газета "Южная Осетия" информирует, что в пятницу кабинет министров под председательством президента страны Анатолия Бибилова принял решение об установлении выплат медицинским и иным работникам, участвующим в оказании помощи гражданам в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Cогласно постановлению, врачи и средний медперсонал, которые находятся в изоляции с 14 апреля по 30 июня, получат по 2000 рублей за сутки (но не более 30 тыс. рублей в месяц), младшему медперсоналу выплатят по 1200 рублей в сутки, (но не более 25 тыс. в месяц). Чуть больше полагается тем, кто оказывал специализированную стационарную помощь заболевшим в период с 6 мая, когда в республике появился первый заболевший. Врачи получат по 3000 рублей в сутки, но не более 50 тыс. в месяц, средний медперсонал - по 2,5 тыс. рублей в сутки, но не более 40 тыс. в месяц, младший медперсонал - по 1,5 тыс. рублей в сутки, но не более 30 тыс. в месяц. Стимулирующие выплаты получат и те, кто оказывал разовую помощь гражданам, в частности, связанную с гражданами, пребывающими в изоляции с 14 апреля по 30 июня. За эту работу врачи получат по 500 рублей за разовую помощь, средний, младший и хозяйственный медперсонал - по 300 за разовую помощь.

Установлены выплаты и работникам Югосетпотребнадзора и Центра гигиены и эпидемиологии. Они полагаются медицинским и иным работникам, осуществляющим лабораторные исследования, диагностику лиц, являющихся носителями или контактировавших с носителями COVID-19. Врачам, выездным бригадам, осуществляющим санитарно-противоэпидемические мероприятия по предупреждению завоза и распространения коронавируса положено по 1000 рублей в день, среднему и младшему медперсоналу, дезинфекторам, водителям по 500 рублей в день. Средства будут выделены из резервного фонда правительства Южной Осетии. По состоянию на 7 июня в Южной Осетии с начала эпидемии выявлено 66 человек, из них 34 выздоровело. Среди заболевших четверо - медики.

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В Дагестане в разгаре важная хозяйственная кампания – перегон скота с зимних прикаспийских пастбищ на летние горные пастбища. Многочисленные отары овец из разных районов республики двинулись по скотопрогонным трассам в сторону богатых сочной растительностью субальпийских и альпийских пастбищ, расположенных на отрогах Главного Кавказского хребта, пишет газета "Дагестанская правда". Перегон скота предваряет стрижка овец, к началу мая в Дагестане было сострижено более 7 тыс. тонн шерсти. Также проводятся противоклещевая обработка скота и другие ветеринарно-профилактические мероприятия. На пути следования овцепоголовья на летние пастбища подготовлены восемь основных государственных купочных ванн, некоторые крупные овцеводческие хозяйства располагают и собственными ваннами.

В перегонную кампанию ежегодно бывает мобилизовано более 10 тыс. чабанов. Ход кампании контролируют специалисты Минсельхозпрода РД, Республиканского управления отгонного животноводства и ветеринарные специалисты. В текущем году предстоит перегнать на летние пастбища порядка 1,5 млн овец и коз, принадлежащих сельскохозяйственным организациям, фермерам и личным подворьям жителей горных и предгорных районов. 13-15% из них хозяйственники перевезут на грузовых автомобилях. Во избежание деградации почв на пастбищах и сохранения достаточного для содержания скота в зимний период количество подножного корма, в Минсельхозпроде РД требуют от хозяйственников своевременно завершать отгон животных с зимних пастбищ. Кроме того, в настоящее время на севере республики проходят химзащитные мероприятия против саранчовых вредителей. Для этого также важен своевременный отгон скота. В течение ближайших недель все поголовье покинет земли отгонного животноводства Дербентской, Кизилюртовской, Бабаюртовской, Кизлярской и Кочубейской зон. Остальное поголовье животноводы Дагестана обычно оставляют на территории Калмыкии или Ставропольского края, на летнее время арендуют пастбища также на территории Чечни и Ингушетии.

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В Северной Осетии предпенсионеры осваивают новые специальности для возможности последующего трудоустройства. Дополнительное профессиональное образование граждане предпенсионного возраста получают на базе техникумов и колледжей в рамках федерального проекта "Старшее поколение" национального проекта "Демография" по одной из 15 специальностей. Это сварочные технологии, электромонтаж, обслуживание легковых и сельскохозяйственных машин, плотницкое дело, социальный работник, графический дизайн и другие.

Газета "Северная Осетия" пишет, что на днях на базе Северо-Кавказского аграрно-технологического колледжа завершила обучение группа слушателей по профессии "Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования". Теоретические занятия в этой группе стартовали в феврале, но в силу сложной эпидемиологической обстановки в регионе вынуждены были перейти на дистанционную форму обучения. "Мы решили постепенно выходить из карантина и проводить практические занятия не более чем для 4 человек, с соблюдением необходимых мер безопасности и обеспечением слушателей средствами индивидуальной защиты" - рассказал преподаватель группы. В процессе обучения предпенсионеры научились проводить операции по разборке и сборке сельскохозяйственных машин и оборудования; выявлять, диагностировать и устранять причину неисправности и сбои в работе двигателя, различных узлов и агрегатов; проводить технические работы на электроустановках, гидравлических системах и многое другое.

Участниками программы являются как работники организаций и предприятий, проходящие обучение по направлениям работодателей, так и граждане, самостоятельно обратившиеся в органы службы занятости населения. Каждая из этих компетенций включает в себя 144 академических часа. По окончании курсов, слушатели сдают экзамен по стандартам Worldskills и получают удостоверение о повышении квалификации. Всего в рамках реализации федерального проекта "Старшее поколение" в Северной Осетии до 2024 года пройдут обучение более 1500 жителей предпенсионного возраста, говорится на официальном портале РСО-А.