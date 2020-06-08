Олигархи недовольны Пашиняном

Лидер партии "Процветающая Армения" (ППА) Гагик Царукян, выступая перед партийным активом, призвал к смене правительства Никола Пашиняна. По мнению Царукяна, "революционное" правительство не оправдало возложенных на него надежд. В период коронавирусной пандемии правительство Пашиняна продемонстрировало неспособность решать поставленные перед ним задачи, экономическая революция, которая декларировалась властями, не была реализована, а армянская экономика при Пашиняне так и не сумела выработать иммунитет.

На слова лидера ППА резко отреагировали депутаты от блока "Мой шаг", в том числе председатель блока Лилит Макунц, намекнувшая на неоднозначную политическую репутацию Царукяна. Сам Никол Пашинян пока воздерживается от комментариев.

Армянский олигархат все чаще говорит о претензиях к "революционному" правительству, в частности, о том, что Пашинян за два с лишним года так и сумел преодолеть инвестиционный кризис. Критика Царукяна также во многом адресована инвестиционной политике властей. Действительно, ни Пашинян, ни члены его блока, которые составляют большинство армянского парламента, так и не представили стратегию по привлечению инвестиций в бюджет республики, а также не сняли бюрократических преград перед иностранными инвесторами. Вместо этого Пашинян встроил себя и членов своей семьи в распределение бюджетных средств республики.

Говорить о том, что Царукян и близкие ему по духу армянские миллиардеры обеспокоены финансовым иммунитетом Армении, преждевременно. Однако подобная заинтересованность со стороны бизнес элит имеет место, поскольку бизнес олигархата не может развиваться без инвестиций в бюджет республики, которые могут быть успешно освоены. Многие сферы экономики по-прежнему монополизированы.

Сейчас Пашинян и его команда вынуждены расчищать политическое пространство от псевдооппозиционеров. Нынешние парламентские оппоненты Пашиняна - политические долгожители.

Справедливости ради стоит сказать, что заявления Царукяна не оригинальны – нечто подобное уже звучало и годом ранее, и в 2018 году, когда его партия вышла из коалиции с блоком "Мой шаг". Аналогичной позиции ППА придерживалась и в период правления "карабахского клана", позиционируя себя в качестве оппозиционной партии. Однако в новейшей истории армянского парламентаризма ни одна политическая партия, когда-либо созданная или финансируемая на средства олигархов, никогда не было оппозиционной, поскольку ограничивалась лоббированием олигархических интересов в той или иной экономической сфере. Этим ограничивается и ППА, которая обращает внимание общественности исключительно на ошибки властей, не имея в своем арсенале внятной экономической программы.

Почему именно сейчас Царукян решил критиковать Пашиняна? Олигархат в немалой степени взволнован своим положением. В политических кругах Армении новость о заболевании Пашиняна коронавирусом была воспринята с нескрываемым скепсисом. Политики предположили, что таким образом армянский премьер взял политический тайм-аут, поскольку общественное напряжение крайне негативно отражается на его имидже, а эпидемиологическая ситуация не улучшается.

Олигархи не исключают, что после возвращения Пашиняна к активным действиям будет инициирована волна политической люстрации, посредством которой он заполнит информационное пространство республики, обуздав волну общественного негодования. Лучшая защита – нападение, поэтому, по логике Царукяна, не лишним будет напомнить Пашиняну, что при любых обстоятельствах не стоит ссориться с одним из самых влиятельных армянских бизнесменов.

Очевидно, Армения после эпидемии коронавируса не будет прежней. Властям придется решать множество неприятных вопросов, в первую очередь в области здравоохранения. Не исключено, что Пашинян рассчитывает за счет олигархов поставить бизнес в новые условия в период пандемии, и они, естественно, боятся за свои ресурсы.

Реформирование здравоохранения неизбежно, хотя бы по идеологическим причинам, так как действующая система оказалась бессильной перед угрозой коронавируса, а бюджет республики, очевидно, не будет переориентирован исключительно на нужды медицины. Возможно, Пашинян надеется манипулировать общественным мнением, принуждая олигархат активнее сотрудничать с благотворительными фондами. Премьер может напомнить о том, как олигархи встали в очередь за финансовой поддержкой, в то время как больницы республики нуждались в обыкновенных средствах индивидуальной защиты.