Марш врачей проведут в Железноводске 24 июня

Марш врачей пройдет в Железноводске 24 июня в рамках парадного шествия в честь 75-летия Великой Победы. Об этом пишут СМИ.

По словам главы города Евгения Моисеева, в марше примут участие здравницы, служившие эвакогоспиталями в военное время, а также медицинские работники. Все участники будут соблюдать социальную дистанцию.

"Маршем мы почтим память военных докторов и отдадим дань уважения врачам, которые сейчас рискуют своими жизнями и сражаются с коронавирусом", - приводит слова градоначальника "Ставропольская правда".