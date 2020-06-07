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Марш врачей проведут в Железноводске 24 июня

Марш врачей проведут в Железноводске 24 июня

Марш врачей пройдет в Железноводске 24 июня в рамках парадного шествия в честь 75-летия Великой Победы. Об этом пишут СМИ.

По словам главы города Евгения Моисеева, в марше примут участие здравницы, служившие эвакогоспиталями в военное время, а также медицинские  работники. Все участники будут соблюдать социальную дистанцию.

"Маршем мы почтим память военных докторов и отдадим дань уважения врачам, которые сейчас рискуют своими жизнями и сражаются с коронавирусом", - приводит слова градоначальника "Ставропольская правда".

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Вестник Кавказа

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