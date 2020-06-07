В Европе может появиться НАТО в области здравоохранения

Альянс в области здравоохранения предложил создать в Европе министр здравоохранения Германии Йенс Шпан.

"Новый альянс может быть своего рода НАТО в области здравоохранения", - сказал он в интервью газете Rheinische Post.

Эта структура позволит быстро и эффективно оказывать взаимную поддержку во время таких кризисов, как пандемия коронавируса.

Также Шпан добавил, что хотел бы расширить деятельность Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, он считает, что необходимо создать на базе центра подобие общеевропейского института вирусологии.

Мир борется с пандемией коронавируса, которая официально началась 11 марта. Инфицированы в мире около 7 млн человек, умерли более 400 тыс.