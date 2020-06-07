Захарова: США давят на Германию, требуя отказаться от "Северного потока 2"

Берлин регулярно получает угрозы от посла США в Германии с требованием изменить энергетическую политику, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Это, безусловно, колоссальное давление по энергетическим вопросам. Когда посол США в Берлине каждый день угрожает народу Германии и руководству этой страны тем, что они должны переписать свою политику на энергетическом направлении с Россией, сделать выбор: или сначала отказаться от сотрудничества взаимовыгодного и, в первую очередь, выгодного Германии и переориентироваться на энергоносители, в частности США", - пояснила она в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".

Ранее посол США в Германии Ричард Гренелл говорил, что новые санкции против "Северного потока 2" могут быть приняты Штатами быстро, они будут нацелены на воспрепятствование введению трубопровода в строй.

Глава комитета Бундестага по вопросам экономики и энергетики Клаус Эрнст, считает, что Германия и ЕС должны продумать ответные действия, так как санкции против "Северного потока - 2" "представляют собой вмешательством в суверенитет Германии и ЕС".