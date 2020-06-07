Заседание ОПЕК+ привело к росту цен на экспорт нефти в Саудовской Аравии

Национальная нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco подняла цены на поставку нефти в июле после заседания министров стран ОПЕК +.

Как пишет Bloomberg, для азиатских рынков повышение составило в среднем $5,60-7,30 за баррель. Легкая нефть для Азии станет дороже на $6,10 за баррель. Эксперты прогнозировали более умеренное повышение расценок - примерно на $4 за баррель.

Накануне министры ОПЕК+ согласились продлить сокращение добычи нефти до конца июля. Россия и Саудовская Аравия настояли на стопроцентном соблюдении договоренностей всеми участниками ОПЕК+.