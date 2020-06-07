Грузия откроет гостиницы 8 июня

С 8 июня в Грузии снова начнут работать гостиницы. Возобновить работу разрешено тем гостиницам, которые получили соответствующее разрешение от Минздрава Грузии.

Внутренний туризм начнется в Грузии 15 июня, иностранцев ждут с 1 июля. В гостиницах должна проводиться регулярная (не реже трех раз в день) дезинфекция, у гостей и сотрудников будет измеряться температура.

В отелях следует использовать закрытые мусорные контейнеры для масок перчаток и носовых платков, обязательно соблюдение социальной дистанции, пишет Sputnik Грузия.

В гостиницах и ресторанах рекомендуется использовать одноразовые скатерти и меню (меню может быть и в электронном виде). За столом могут одновременно находиться не более шести человек.

Персонал должен иметь медицинские маски, на стойке регистрации следует установить временный прозрачный барьер.

После выезда гостя номер нужно продезинфицировать, проветрить в течение 4-х часов и затем провести уборку.

В отелях останутся закрытыми спортзалы и детские зоны.