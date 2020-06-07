В Подмосковье горел киногородок

Пожар на складе декораций в киногородке в поселке Ленинский горки был ликвидирован пожарными днем в воскресенье.

"В 16:38 - ликвидация пожара", - сообщила пресс-служба Главного управления (ГУ) МЧС России по Московской области.

Около 4 утра в воскресенье случилось возгорание на складе с декорациями на площади 150 кв м, затем площадь пожара увеличилась до 600 кв м. Около 6 утра пожар был локализован. Затем пожарные занимались ликвидацией пожара.