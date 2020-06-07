Казахстан отказался от карантина для пассажиров со справкой об отсутствии коронавируса

Прилететь в Казахстан и не проводить на карантине две недели смогут люди со справкой о том, что у них не найден коронавирус.

"Лица, прибывшие из-за рубежа авиарейсами, предоставившие справку с отрицательным результатом лабораторного обследования [на COVID-19] методом ПЦР, выданную не позднее пяти дней [до] даты пересечения государственной границы Республики Казахстан, не подлежат изоляции в карантинном стационаре", - говорится в обновленном постановлении главного государственного врача республики Айжан Есмагамбетовой, передает ТАСС.

Прибывающие на железнодорожном, морском, речном транспорте из стран ЕАЭС и Узбекистана будут заполнять анкеты и проходить тестирование на наличие инфекции. "После забора материала для лабораторного обследования на COVID-19 методом ПЦР и анкетирования прибывшие продолжают следовать по маршруту до места назначения", - сказано в документе.

Есмагамбетова поручила обеспечить интеграцию информационных систем частных лабораторий с информационной системой Национального центра экспертизы в области передачи результатов ПЦР-тестирования на коронавирус. Кроме того, решено внедрить мобильное приложение для дистанционного наблюдения при домашнем карантине.

В Казахстане коронавирус найден почти у 12,7 тыс человек, из них более 7 тыс выздоровели.