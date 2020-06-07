Коронавирус отменил летний чемпионат мира по биатлону

Исполнительный комитет Международного союза биатлонистов (IBU) решил не проводить в августе чемпионат мира.

Соревнования по биатлону должны были пройти с 19 по 23 августа в немецком Рупольдинге.

"С большой грустью нам пришлось отменить летний чемпионат мира по биатлону. Мы понимаем, что это будет большим разочарованием для всех спортсменов, которые готовились к этому событию, и болельщиков, с нетерпением ждавших его", - сообщила пресс-служба организации, пишет ТАСС.

Чемпионат отменен из-за пандемии коронавирусу. "Мы стремимся проводить честные и безопасные соревнования, но с учетом проблем и неопределенности, вызванных коронавирусом, было решено, что провести мероприятие в этом году невозможно", - заявил президент IBU Олле Далин.

Конгресс IBU, который пройдет в Праге перенесен с сентября на ноябрь.