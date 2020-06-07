"Азимут" восстанавливает рейсы в Грозный из Ростова-на-Дону

Авиакомпания "Азимут" с 13 июня снова запускает рейсы в Грозный из Ростова-на-Дону, такое сообщение опубликовано на сайте перевозчика.

"Полеты будут выполняться три раза в неделю. Рейсы Ростов-на-Дону - Грозный будут выполняться, согласно следующему расписанию: по вторникам и субботам - вечерние рейсы. По четвергам - утренние и дневные вылеты", - цитирует его ТАСС.

В пресс-службе аэропорта Грозный добавили, что возобновляются регулярные рейсы "Сургут-Грозный" и "Грозный-Сургут" авиакомпании Utair. Первые авиаперелеты назначены на 6, 7 и 9 июня, далее установится постоянное расписание.

В данный момент Utair трижды в неделю проводит рейсы "Грозный - Москва - Грозный" - по вторникам, пятницам и субботам.