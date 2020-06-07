Подмосковье избавят от мусорных свалок до конца года

До конца 2020 года все мусорные свалки в Московской области закроют, их заменят современные комплексы переработки отходов, сообщает Telegram-канал главы региона Андрея Воробьева.

"Отличная новость для жителей Подмосковья от Андрея Воробьева в День эколога. По словам губернатора, все свалки в Московской области будут закрыты до конца года. Их заменят современные комплексы переработки отходов. Раньше в регионе было 39 полигонов. Уже закрыли 29", - говорится в сообщении, передает РИА Новости.

С 2019 года в регионе заработал раздельный сбор отходов, что позволило уже в первый год направить на вторичную переработку около 1 млн т мусора, в этом году показатель возрастет в два раза.

Андрей Воробьев сегодня проверил ход ликвидации открытой площадки накопления отходов "Щелканово" в Рузском городском округе. Они будут полностью завершены уже в июле, - заявил губернатор Московской области.