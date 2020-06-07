На Кубани заработает корпункт православного федерального телеканала

В Краснодарском крае в июне откроется корпункт телеканала "Царьград" - первого русского консервативного информационно-аналитического канала, основанного в 2015 году.

"Мы задумали наш канал как трибуну и голос русского православного большинства", - заявил замглавы Всемирного Русского Народного Собора и основатель проекта Константин Малофеев, передает портал Юга.ру.

Корпункты "Царьграда" есть в Сибири, на Урале, Ростове-на-Дону. Руководить кубанским корпунктом будет Наталья Корниенко, ранее занимавшая должность главного редактора "Комсомольской правды — Кубань".

Раздел, посвященный Краснодарскому краю и Адыгее, появится на сайте "Царьграда" с понедельника, 8 июня, - сообщила Наталья Корниенко. Его журналисты будут публиковать новости и статьи о регионе. Корниенко не исключила, что со временем на Кубани могут также запустить и телевидение "Царьград-ТВ".