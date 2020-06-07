До конца года в Дагестане газифицируют 21 населенный пункт

Более 20 населенных пунктах планируется газифицировать в Дагестане, об этом рассказали в пресс-службе ООО "Газпром газораспределение Дагестан".

До конца года в республике построят семь новых объектов газоснабжения, планируется осуществить строительно-монтажные работы подводящих газораспределительных сетей общей протяженностью 49,41 км.

"Реализация проекта позволит газифицировать 21 населенный пункт, 2906 домовладений, 15 котельных, а также военный городок в Хунзахском районе", - приводит слова исполнительного директора компании Ризвана Газимагомедова ТАСС.

В пресс-службе уточнили, что запуск новых объектов газоснабжения обеспечит необходимые условия для газификации Гумбетовского и Хунзахского районов, а также всесезонного туристско-рекреационного комплекса "Матлас".