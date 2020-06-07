Аул в Ногайском районе КЧР защитит новая дамба

Власти Карачаево-Черкесии (КЧР) планируют завершить в текущем году строительство берегозащитной дамбы на реке Малый Зеленчук, сообщили в ГУ МЧС России по КЧР.

"По направлению строительства, реконструкции объектов инженерной защиты и берегоукрепительных сооружений производится устройство берегозащитной дамбы на реке Малый Зеленчук по защите аула Адиль-Халк Ногайского района, протяженность - 2,296 км, срок завершения - 2020 год", - сообщили в министерстве, передает ТАСС.

Строительство дамбы началось в 2019 году. По информации властей, она позволит защитить жилые дома и социальные объекты, расположенные в зоне возможного подтопления. В опасной зоне находятся 58 жилых домовладений, хозяйственные постройки, школа и мечеть. В той части аула, которая подвержена негативному воздействию вод, живут 232 человека.

В текущем году также планируется продолжить капитальный ремонт берегоукрепительных сооружений на реке Джегута в ауле Кызыл-Кала и ауле Джегута, на реке Уруп в станице Преградной, на реке Аксаут в станице Кардоникской и на Кубани в городе Черкесске. На притоках реки Джегута в районе аулов Кызыл-Кала, Джегута и Новая Джегута и на реке Малый Зеленчук в районе аула Али-Бердуковский, в районе аула Икон-Халк будут проведены руслоочистительные и дноукрепительные работы общей протяженностью 3,8 км. Работы будут завершены в 2021 году.

Напомним, по территории КЧР протекают 172 большие и малые реки. Во время паводка наибольшую угрозу представляют реки Кубань, Большая Лаба, Большой Зеленчук, Малый Зеленчук. Всего с 2008 года в республике отремонтировано 30 потенциально опасных гидротехнических сооружений.