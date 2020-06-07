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Нефтедобыча возобновилась на главном месторождении Ливии

Нефтедобыча возобновилась на главном месторождении Ливии

Добыча нефти начинается на крупнейшем месторождении Ливии Эш-Шарара, объявила Национальная нефтяная корпорация (National Oil Corporation, NOC) страны.

В сутки планируется добывать около 30 тыс баррелей. В корпорации добавили, что "полностью добыча на Эш-Шараре восстановится в течение 90 дней", пишет ТАСС.

Нефтедобыча на Эш-Шараре почти прекратилась около пяти месяцев назад, что принесло Ливии убытки в размере более $5,2 млрд.

NOC сообщила о блокировании трубопроводов на нефтяных месторождениях Шарара и Эль-Филь в январе. Это произошло после объявления ЧП после блокировки работы пяти портов по распоряжению командующего Ливийской национальной армией Халифы Хафтара.

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Вестник Кавказа

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