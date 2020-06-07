Доктор Комаровский рассказал, почему тем, кто уже переболел коронавирусом, нужно соблюдать все меры предосторожности
Врач и телеведущий Евгений Комаровский напомнил, что те, кто переболел коронавирусом все же могут "принести" вирус окружающим, поэтому они также, как и остальные, должны соблюдать все меры предосторожности.
"Даже если у вас уже была коронавирусная инфекция, то вы все равно можете взяться за дверную ручку, получить "в руку" коронавирус, поздороваться с кем-то и заразить его. То есть даже если вы перенесли коронавирус, это не дает вам права везде ходить, хвататься за все подряд и рисковать жизнью других людей", - написал Комаровский в Instagram.
Он напомнил, что главное - регулярно мыть руки и соблюдать социальную дистанцию.
Проверяться на наличие антител к коронавирусу лучше тогда, когда эпидемия пойдет на спад, а лаборатории разгрузятся.
Вестник Кавказа
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