Жителей Кубани предупредили о жаре в 37 градусов

В Сочи и Туапсинском районе Краснодарского края до вечера воскресенья объявлено экстренное предупреждение из-за сильной жары.

"В ближайшие 2-3 часа 7 июня в Туапсинском районе Краснодарского края ожидается сильная жара - 37 градусов (опасные явления) <…> В ближайшие 1-3 часа 7 июня в предгорной зоне Сочи ожидается сильная жара, температура воздуха местами достигнет 36-37 градусов", - сказали в пресс-службе краевого главка МЧС, пишет ТАСС.

Местным жителям рекомендуется находиться в тени и надевать светлую воздухопроницаемую одежду с головным убором. "При тепловом поражении немедленно перейдите в тень, на ветер или примите душ, медленно выпейте много воды", - напомнили в МЧС.

Жара может привести к пожарам, добавили в пресс-службе.