В Азербайджане коронавирус нашли еще у 314 человек

За прошедшие сутки в Азербайджане коронавирус выявили у 314 человек, число инфицированных превысило 7,5 тыс.

"В Азербайджане выявлено еще 314 случаев заражения коронавирусом, 125 человек вылечились. До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 7553 факта заражения коронавирусной инфекцией, 4149 человек вылечились, 88 скончались, 3316 продолжают лечение в больницах особого режима", - сообщил оперативный штаб при кабмине Азербайджана, пишет РИА Новости.

За сутки умерли четверо, в тяжелом состоянии находятся 69 пациентов.