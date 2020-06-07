Пауэлл: Россия не входит в список врагов США

Экс-госсекретарь США Колин Пауэлл считает, что Россия не является врагом США.

В воскресенье в эфире телекомпании СNN Пауэллу задали вопрос о расширении формата G7 за счет России. "Почему он [Трамп] принимает такие решения в одиночку в то время, как Россия включена в список наших четырех врагов. На самом деле они [россияне] не являются одними из четырех наших врагов", - заявил он, пишет ТАСС.

Пауэлл поделился мнением, что некоторые считают отсутствие врагов проблемой США. "Один премьер-министр изложил мне свое мнение на этот счет просто. Колин, мы растеряли всех своих врагов, теперь у нас проблемы", - рассказал экс-госсекретарь США.

Он пояснил, что Пентагон определил четырех врагов, это Россия, Китай, Иран и Северная Корея. "Ни одна из этих стран не нападет на нас [США] непосредственно сейчас", - добавил Пауэлл.

Он уверен, что Штатам стоит сконцентрироваться не решении проблем в Афганистане, Сомали и других горячих точках.

Кроме того, Пауэлл полагает, что Трампа нельзя переизбирать на второй срок, ведь "он не является эффективным президентом и все время лжет".

Также экс-госсекретарь сообщил, что не готов официально поддержать бывшего вице-президента Джозефа Байдена в качестве кандидата на пост президента США.

Президент США Дональд Трамп 30 мая перенес саммит G7 на сентябрь. Планируется очная встреча в Вашингтоне, Трамп хочет пригласить на нее также Россию, Южную Корею, Австралию и Индию.