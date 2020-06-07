Пятый госпиталь для пациентов с коронавирусом заработал в КЧР

В Карачаево-Черкесии открылся пятый госпиталь для заразившихся коронавирусом, он рассчитан на 80 пациентов.

"Сегодня глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов посетил готовый к приему пациентов пятый госпиталь для лечения больных коронавирусной инфекцией на 80 мест. Таким образом, общее количество коек для COVID-больных на сегодняшний день составляет 710. Пятый госпиталь оборудован на обособленной территории в отдельном корпусе при Карачаево-Черкесской республиканской клинической больнице", - рассказали в пресс-службе главы и правительства КЧР, пишет ТАСС.

Госпиталь оснащен ИВЛ, все койки обеспечены кислородом, есть современное оборудование, необходимое для лечения и диагностики.

"Сформированы бригады медперсонала, на начальном этапе дефицит врачей-реаниматологов будет восполняться врачами других специализаций. По лекарствам - сформирован необходимый запас базовых препаратов, в ближайшее время ожидается поставка ранее заказанных препаратов. Что еще важно: в новом госпитале оборудована собственная операционная, в которой в случае экстренной необходимости можно провести все узкопрофильные операции", - отметили в пресс-службе.

Сложная эпидситуация в регионе предполагает увеличение числа коек. В ближайшее время в республике будут открыты еще два госпиталя. В Карачаево-Черкесии более 1,5 тыс больных коронавирусом.