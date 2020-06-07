В Мангистауской области возвращают карантин из-за всплеска коронавируса

В Мангистауской области в Казахстане заболеваемость коронавирусом выросла на 7%. Власти решили вернуть жесткий карантин.

Открытые ранее предприятия снова закрываются. Запрещена деятельность кинотеатров, ночных клубов и кальянных, бань, саун, боулинга, караоке и прочих развлекательных объектов, детских аттракционов, ресторанов и кафе с вместимостью более 30 посадочных мест, пишет Sputnik Казахстан.

Согласно постановлению главного государственного санитарного врача Мангистауской области в связи с осложнением эпидемиологической ситуации, вводятся ограничения перемещение между городами и районами, работу внутреннего общественного транспорта, проведение массовых и семейных мероприятий, проведение в мечетях публичного пятничного намаза. Вводится обязательный повсеместный масочный режим.

Ранее карантин был усилен в Алматы. Сроки снятия части ограничений будут зависеть от эпидобстановки.